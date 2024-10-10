Израиль нанес удар по Бейруту, целью был топ-чиновник "Хезболлы" - СМИ

Израиль нанес удар по центру Бейрута. Целью атаки был высокопоставленный чиновник "Хезболлы" Вафик Сафа.﻿ Со ссылкой на The Times of Israel, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным издания, целью масштабного авиаудара ЦАХАЛа в этот вечер в центре Бейрута был руководитель подразделения связи и координации "Хезболлы" Вафик Сафа.

В 2019 году Министерство финансов США попало под санкции против Сафы, которое описало его как собеседника Хезболла с ливанскими силами безопасности.

"Как глава аппарата безопасности Хезболлы, непосредственно связанный с Генеральным секретарем Хасаном Насраллой, Сафа использовал ливанские порты и пункты пропуска для контрабанды и способствовал путешествиям от имени "Хезболлы", подрывая безопасность ливанского народа, а также скачивание ценных импортных пошлин и доходов от правительства Ливана" , - написало тогда Министерство финансов.

Источник в ливанских службах безопасности подтвердил Reuters, что израильский удар по центру Бейрута был направлен по крайней мере на одну высокопоставленную фигуру в Хезболле.

Это уже третье подобное нападение за пределами южного пригорода Бейрута с момента эскалации Израилем кампании против "Хезболлы" в прошлом месяце.