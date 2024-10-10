У МЗС Польщі заявили, що Starlink для України фінансує виключно Варшава
Термінали Starlink, які отримала УКраїна, були профінансовані Польщею. Ілон Маск не мав до цього відношення, заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. З посиланням на Польське радіо, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За його словами, лише Польща, а не Ілон Маск, спонсорує модулі Starlink в Україні. Він також заявив, що Варшава і надалі продовжить фінансувати їх закупівлю для України, адже Starlink забезпечує доступ до мережі навіть у складних умовах.
"Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею", - сказав Сікорський.
Нагадаємо, Starlink це супутникова система високошвидкісного широкосмугового доступу в мережу інтернет. Ці системи українські військові залучають на війні, особливо в тих районах, які розташовані поблизу лінії фронту.
З початку повномасштабного вторгнення Польща почала передавати їх Україні. Зокрема, до серпня 2022 року Україна отримала від Польщі 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink.
Наприкінці минулого року стало відомо, що Україна отримала від Польщі ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Їх вирішили використовувати в прифронтових регіонах.