В МИД Польши заявили, что Starlink для Украины финансирует исключительно Варшава

Терминалы Starlink, полученные Украиной, были профинансированы Польшей. Илон Маск не имел к этому отношению, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Со ссылкой на Польское радио, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, только Польша, а не Илон Маск, спонсирует модули Starlink в Украине. Он также заявил, что Варшава и дальше продолжит финансировать их закупку для Украины, ведь Starlink обеспечивает доступ к сети даже в сложных условиях.

"Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются г-ном Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей" , - сказал Сикорский.

Напомним, Starlink это спутниковая система высокоскоростного широкополосного доступа в интернет. Эти системы украинские военные привлекают на войне, особенно в районах, которые расположены вблизи линии фронта.

С начала полномасштабного вторжения Польша начала передавать их Украине. В частности, к августу 2022 года Украина получила от Польши 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink.

В конце прошлого года стало известно, что Украина получила от Польши еще пять тысяч терминалов Starlink. Их решили использовать в прифронтовых регионах.