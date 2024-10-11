ISW проаналізував наслідки українських ударів по складах боєприпасів у Росії

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всій території бойових дій в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Як повідомляється, 9 і 10 жовтня українські сили завдали ударів по базі зберігання "Шахедів" у Краснодарському краї та складу боєприпасів у Республіці Адигея.

"Російські війська покладаються на безпілотники "Шахед" для завдання ударів як по прифронтових, так і по тилових українських населених пунктах і містах і витрачають приблизно 10 000 артилерійських снарядів на день по передових українських позиціях".

В огляді нагадують, що у вересні 2024 року українські війська завдали ударів по складах боєприпасів "Октябрьский", "Торопець" у Тверській області та "Тихорецьк" у Краснодарському краї, а 8 жовтня – по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників.

"Хоча наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів на території Росії можуть змусити російське військове командування прийняти рішення про реорганізацію і розосередження систем підтримки і логістики в тилових районах Росії, щоб пом'якшити наслідки таких ударів за рахунок масової оптимізації російської логістики, яка використовується для підтримки війни в Україні".

Аналітики вчергове наголошують, що своєчасне зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України із завдання ударів на великі відстані (га території РФ – ред.) може дозволити українським силам більш ефективно використовувати такі російські вразливості до того, як Росія розгорне контрзаходи.

"Українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські війська матимуть матеріальну базу, можливості і дозвіл на проведення масштабної кампанії із завдання ударів по об'єктах логістики і підтримки на території Росії".

Ключові висновки ISW за 10 жовтня: