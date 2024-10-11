ISW проанализировал последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всей территории боевых действий в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом пишт ISW.

Как сообщается, 9 и 10 октября украинские силы нанесли удары по базе хранения "Шахедов" в Краснодарском крае и складу боеприпасов в Республике Адыгея.

"Российские войска полагаются на беспилотники "Шахед" для нанесения ударов как по прифронтовым, так и по тыловым украинским населенным пунктам и городам и расходуют примерно 10 000 артиллерийских снарядов в день по передовым украинским позициям".

В обзоре напоминают, что в сентябре 2024 года украинские войска нанесли удары по складам боеприпасов "Октябрьский", "Торопец" в Тверской области и "Тихорецк" в Краснодарском крае, а 8 октября - по российской базе хранения ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области, что привело к уничтожению десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников.

"Хотя последствия одного удара вряд ли существенно повлияют на военные усилия России, повторные удары по складам боеприпасов на территории России могут заставить российское военное командование принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в тыловых районах России, чтобы смягчить последствия таких ударов за счет массовой оптимизации российской логистики, используемой для поддержки войны в Украине".

Аналитики в очередной раз отмечают, что своевременное снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния (по территории РФ - ред.) может позволить украинским силам более эффективно использовать такие российские уязвимости до того, как Россия развернет контрмеры.

"Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские войска будут иметь материальную базу, возможности и разрешение на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам логистики и поддержки на территории России".

Ключевые выводы ISW за 10 октября: