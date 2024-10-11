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ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів та збили ворожий гелікоптер

ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів та збили ворожий гелікоптер
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу Збройні сили росіян втрати росіян вбитими та пораненими на фронті склали 1 140 осіб. Збройні сили збили також один ворожий гелікоптер, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 666 340 (+1 140) осіб,
  • танків ‒ 8 953 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 800 (+35) од,
  • артилерійських систем – 19 322 (+59) од,
  • РСЗВ – 1 229 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 976 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70),
  • крилатих ракет ‒ 2619 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3396 (+10).

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