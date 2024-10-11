ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів та збили ворожий гелікоптер

За минулу добу Збройні сили росіян втрати росіян вбитими та пораненими на фронті склали 1 140 осіб. Збройні сили збили також один ворожий гелікоптер, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.24 орієнтовно склали: