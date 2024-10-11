ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів та збили ворожий гелікоптер
За минулу добу Збройні сили росіян втрати росіян вбитими та пораненими на фронті склали 1 140 осіб. Збройні сили збили також один ворожий гелікоптер, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 666 340 (+1 140) осіб,
- танків ‒ 8 953 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 800 (+35) од,
- артилерійських систем – 19 322 (+59) од,
- РСЗВ – 1 229 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 976 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70),
- крилатих ракет ‒ 2619 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од,
- спеціальної техніки ‒ 3396 (+10).