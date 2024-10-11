Під Львовом сталося масове ДТП: є жертви, багато поранених

11 жовтня під Львовом зіткнулися автобус "Варшава - Одеса", вантажівка "Нової пошти" та кілька авто. Двоє людей загинули, 27 постраждали, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 "Київ - Чоп" сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава - Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів" , - розповів він.

Станом на 07:00, за даними глави ОВА, було відомо про про одну загиблу людину та 27 травмованих.

"Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники" , - додав Козицький.

Вже близько 7:40 кількість загиблих зросла до двох.

Троє загиблих

Через деякий стало відомо про трьох загиблих в ДТП під Львовом.

"На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги" , - додав Козицький.

Як повідомлялося, 10 жовтня в Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці.

Крім того, у липні в Тернопільській області перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у ньому перебували понад 40 людей. Тоді 19 людей постраждали, серед них - дитина.