РФ обстріляла Одесу: четверо загиблих, серед них – 16-річна дівчина

Уночі росіяни атакували Одещину балістичними ракетами. В результаті загинуло четверо людей, серед яких підліток. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє Лівий берег.

Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.

Співробітники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані. Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.