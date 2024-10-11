РФ обстреляла Одессу: четверо погибших, среди них – 16-летняя девушка

Ночью россияне атаковали Одесщину баллистическими ракетами. В результате погибли четыре человека, среди которых подросток. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает Левый берег.

В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди.

Сотрудники ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших – 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четверо человек в тяжелом состоянии. Десятью людям была оказана психологическая помощь на месте.