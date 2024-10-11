Ізраїль вперше ударив по центру Бейруту: загинули 22 людини

Ліванська влада повідомила про обстріл Ізраїлем центральних районів Бейрута. За їхніми даними, загинули 22 людей, ще 117 зазнали поранень, що робить цю атаку найбільшою за кількістю жертв з початку операції Ізраїлю проти "Хезболли", повідомляє Лівий берег.

Як пише The Guardian, ціллю ЦАХАЛу, ймовірно, був один із лідерів терористів Вафік Сафа. За попередньою інформацією, під час обстрілу він не постраждав.

Зазвичай ізраїльські атаки націлені на південне передмістя ліванської столиці, де розташовані штаби "Хезболли". Центральні райони опинилися під ударом вперше.

Влада Лівану стверджує, що обстрілу зазнало місце щільної житлової забудови, а жертвами та постраждалими є цивільні. В Ізраїлі ці заяви поки не коментували.