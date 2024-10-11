Израиль впервые ударил по центру Бейрута: погибли 22 человека

Ливанские власти сообщили об обстреле Израилем центральных районов Бейрута. По их данным, погибли 22 человека, еще 117 получили ранения, что делает эту атаку самой большой по количеству жертв с начала операции Израиля против "Хезболлы", сообщает Левый берег.

Как пишет The Guardian, целью ЦАХАЛа, вероятно, был один из лидеров террористов Вафик Сафа. По предварительной информации, при обстреле он не пострадал.

Обычно израильские атаки нацелены на южный пригород ливанской столицы, где расположены штабы "Хезболла". Центральные районы оказались под ударом впервые.

Власти Ливана утверждают, что обстрелы подверглись плотной жилой застройке, а жертвами и пострадавшими являются гражданские. В Израиле эти заявления пока не комментировались.