Сирський: РФ перекинула до Курської області близько 50 тисяч військових

Росія перекинула з інших напрямків до Курської області близько 50 тисяч військових. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у документальному фільмі у телемарафоні, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Сирського, таким чином російські сили послабили угрупування на інших напрямках, зокрема, Запорізькому, Херсонському та Краматорському.

"Це, звичайно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції" , – додав Сирський.

6 серпня 2024 року на територію Курської області Росії увійшли підрозділи ЗСУ. Відтоді в регіоні тривають бої. Українська армія заявляє про контроль над десятками населених пунктів, включно з райцентром, містом Суджа. Російська влада таку інформацію або заперечує, або не коментує.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія планувала новий наступ на Україну з Курської області перед початком операції Сил оборони в цьому російському регіоні, а українські сили завадили цьому.

6 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є "важливим етапом війни", оскільки за достатньої підтримки партнерів Україна зможе тиснути на Росію «саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть». Зеленський також додав, що Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону.

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