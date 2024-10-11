Сырский: РФ перебросила в Курскую область около 50 тысяч военных

Россия перебросила с других направлений в Курскую область около 50 тысяч военных. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в документальном фильме в телемарафоне, сообщает Радио Свобода.

По словам Сырского, таким образом российские силы ослабили группировки по другим направлениям, в частности, Запорожскому, Херсонскому и Краматорскому.

"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонной операции" , – добавил Сырский.

6 августа 2024 г. на территорию Курской области России вошли подразделения ВСУ. С тех пор в регионе продолжаются бои. Украинская армия заявляет о контроле над десятками населенных пунктов, включая райцентр, город Суджа. Российские власти такую информацию либо отрицают, либо не комментируют.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия планировала новое наступление на Украину из Курской области перед началом операции Сил обороны в этом российском регионе, а украинские силы помешали этому.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ является "важным этапом войны", поскольку при достаточной поддержке партнеров Украина сможет давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст. Зеленский также добавил, что Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена.

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