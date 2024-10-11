Прем'єр Румунії: Росія відчайдушно намагається збити Молдову з європейського шляху

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Росія "відчайдушно" намагається змінити шлях Молдови до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Euractiv.

Слова Чолаку стосувались заяви речниці російського МЗС Марії Захарової, яка сказала, що Румунія намагається "анексувати" Молдову.

У відповідь уряд Румунії опублікував заяву, в якій підкреслили, що "агресивна" російська пропаганда спотворює історичні факти та ігнорує сучасні реалії, і їй необхідно протидіяти всіма доступними засобами, щоб забезпечити інтеграцію Молдови в ЄС.

"Російська влада відчайдушно намагається збити Молдову з її європейського шляху за допомогою дезінформації", – наголосив Чолаку.

Він також закликав молдовських лідерів бути твердими і не піддаватися "залякуванню" такою тактикою.

"Румунія стоїть пліч-о-пліч з Молдовою у здійсненні європейської мрії", – додав румунський прем'єр.

20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких Санду прагне переобратись на другий термін.

Чинна влада поєднала голосування за президента із референдумом, аби мобілізувати проєвропейського виборця, який зможе проголосувати і за переобрання Санду.

ЄП розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.