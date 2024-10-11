Премьер Румынии: Россия отчаянно пытается сбить Молдову с европейского пути

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия "отчаянно" пытается изменить путь Молдовы в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Euractiv.

Слова Чолаку касались заявления пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которая сказала, что Румыния пытается "аннексировать" Молдову.

В ответ правительство Румынии опубликовало заявление, в котором подчеркнули, что "агрессивная" российская пропаганда искажает исторические факты и игнорирует современные реалии, и ей необходимо противодействовать всеми доступными средствами, чтобы обеспечить интеграцию Молдовы в ЕС.

"Российские власти отчаянно пытаются сбить Молдову с ее европейского пути с помощью дезинформации", – подчеркнул Чолаку.

Он также призвал молдавских лидеров быть твердыми и не поддаваться "запугиванию" такой тактикой.

"Румыния стоит бок о бок с Молдовой в осуществлении европейской мечты", – добавил румынский премьер.

20 октября в Молдове состоится референдум о вступлении в Европейский Союз. Он пройдет вместе с выборами президента, на которых Санду стремится переизбраться на второй срок.

Действующие власти объединили голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать проевропейского избирателя, который сможет проголосовать и за переизбрание Санду.

ЕП рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.