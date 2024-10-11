Україна планує встановити 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року – Міненерго

Україна до кінця року отримає обладнання, що забезпечить додаткові потужності розподіленої генерації більш ніж на 1 ГВт.﻿ Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Енергетики роблять усе можливе, щоб у максимально стислі терміни змонтувати і підключити обладнання до мережі.

Не все обладнання, що надійде до країни, енергетики технічно встигнуть під'єднати до мереж, однак у планах до кінця року встановити не менше 1 ГВт.

До розвитку розподіленої генерації залучені як приватні компанії, так і підприємства державної форми власності.

Уряд створив усі інвестиційні умови і максимально спростив дозвільні процедури для прискореної розбудови розподіленої генерації.