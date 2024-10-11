Байден та Шольц поговорили телефоном після скасування візиту до Німеччини

Після скасування візиту до Німеччини президент США Джо Байден і канцлер Олаф Шольц підтвердили свою подальшу тісну співпрацю. Про це йдеться у повідомленні Білого дому за результатами розмови Байдена і Шольца, повідомляє Європейська правда.

Це стосується, серед іншого, спільної "підтримки захисту України від російської агресії", йдеться в опублікованій у Вашингтоні заяві Байдена.

"Президент підкреслив незмінну міцність американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати нашу тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії" , – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 12 жовтня український президент Володимир Зеленський мав взяти участь у засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн".