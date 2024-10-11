ЄС знову відклав впровадження нової системи контролю на кордонах

Система контролю на кордонах ЄС під назвою "Система вʼїзду-виїзду" (EES) не запрацює 10 листопада, як це планувалося раніше, заявила у четвер комісарка ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон, повідомляє Радіо Свобода.

Не існує також і нових термінів, сказала Йоханссон на пресконференції в Люксембурзі. "Я сподіваюся, що ми зможемо почати якомога швидше" , – додала вона.

Обговорюється можливість поступового запровадження системи EES.

Міністри внутрішніх справ ЄС зустрічалися в Люксембурзі, щоб обговорити питання міграції, безвізового режиму ЄС, Шенгенської зони і розгортання нової системи прикордонного контролю.

Раніше Франція, Німеччина та Нідерланди повідомили Європейську комісію, що нова система ще не є достатньо стабільною і що національні тести, необхідні для її запровадження, не були проведені.

Автоматизована система вимагає від мандрівників, які прибувають до блоку з країн, що не є членами ЄС, реєструвати в аеропортах свою особисту інформацію, таку як зображення обличчя і відбитки пальців.

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