ЕС снова отложил внедрение новой системы контроля на границах

Система контроля на границах ЕС под названием "Система въезда-выезда" (EES) не заработает 10 ноября, как это планировалось ранее, заявила в четверг комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает Радио Свобода.

Не существует также и новых терминов, сказала Йоханссон на пресс-конференции в Люксембурге. "Я надеюсь, что мы сможем начать как можно скорее" , – добавила она.

Обсуждается возможность постепенного внедрения системы EES.

Министры внутренних дел ЕС встречались в Люксембурге, чтобы обсудить вопросы миграции, безвизового режима ЕС, Шенгенской зоны и развертывания новой системы пограничного контроля.

Ранее Франция, Германия и Нидерланды сообщили Европейской комиссии, что новая система еще не достаточно стабильна и что национальные тесты, необходимые для ее внедрения, не были проведены.

Автоматизированная система требует от путешественников, прибывающих в блок из стран, не являющихся членами ЕС, регистрировать в аэропортах свою личную информацию, такую как изображения лица и отпечатки пальцев.

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