Безпілотники атакували Київщину майже 8 годин: ППО знищила всі цілі
Сили протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотники російських військ, які летіли на Київську область, без постраждалих, повітряна тривога тривала майже 8 годин, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Київська ОВА у Telegram.
Пряма мова голови ОВА Руслана Кравченка:
"Ворог не припиняє масовано атакувати Київщину БпЛА. Сьогодні вночі та зранку тривога тривала майже 8 годин".
За його словами, в регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі було знищено.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.
"Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - зазначив голова ОВА.
Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки ворога.