Беспилотники атаковали Киевскую область почти 8 часов: ПВО уничтожила все цели

Силы противовоздушной обороны сбили все ударные беспилотники российских войск, которые летели на Киевскую область, без пострадавших, воздушная тревога длилась почти 8 часов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская ОВА в Telegram.

Прямая речь председателя ОВА Руслана Кравченко:

"Враг не прекращает массированно атаковать Киевскую область БпЛА. Сегодня ночью и утром тревога продолжалась почти 8 часов".

По его словам, в регионе работали силы ПВО, вражеские цели были уничтожены.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

"Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности" , - отметил глава ОВА.

Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки врага.