Орбан звинуватив президентку Єврокомісії у намірах "повалити" уряд Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловив роздратування критикою на його адресу, яка пролунала у Європарламенті, а також звинуватив керівництво ЄС у намірах "повалити" його уряд. Про це він сказав в інтерв'ю державному радіо, повідомляє Європейська правда.

За його словами, угорці були "шоковані" тим, що відбувається в Європарламенті, оскільки у їхній свідомості закарбувався інший образ Європи та європейської політики.

"Ми думали, що там розумні люди" і що "політичні дебати мають вищу якість" , – сказав Орбан додавши, що "все це було повним безладом".

За словами очільника угорського уряду, деякий час він перебував у "культурному шоці", але зараз він вже "оговтався від цього".

Орбан також почав стверджувати, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер оголосили, що хочуть "повалити угорський уряд" і замінити його "брюссельським".

"Вони назвали членів нового угорського уряду. Європейські соціалісти хочуть делегувати Клару Добрев, а ЄНП хоче делегувати Петера Мадяра… Брюссель хоче делегувати в угорський уряд соціаліста і члена Народної партії, політика суверенітету закінчилася, у нас буде брюссельський уряд, ось сенс того, що сталося" , – сказав Орбан.

За його словами, це не те, чого хочуть і угорці, і саме тому він був змушений вступити в дебати і дати відсіч.