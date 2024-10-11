Орбан обвинил президента Еврокомиссии в намерениях "свергнуть" правительство Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил раздражение критикой в его адрес, прозвучавшей в Европарламенте, а также обвинил руководство ЕС в намерениях "свергнуть" его правительство. Об этом он сказал в интервью государственному радио, сообщает Европейская правда.

По его словам, венгры были "шокированы" происходящим в Европарламенте, поскольку в их сознании запечатлелся другой образ Европы и европейской политики.

"Мы думали, что там умные люди" и что "политические дебаты имеют высшее качество" , – сказал Орбан, добавив, что "все это было полным беспорядком".

По словам главы венгерского правительства, некоторое время оно находилось в "культурном шоке", но сейчас оно уже "оправилось от этого".

Орбан также начал утверждать, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер объявили, что хотят "свергнуть венгерское правительство" и заменить его "брюссельским".

"Они назвали членов нового венгерского правительства. Европейские социалисты хотят делегировать Клару Добрев, а ЕНП хочет делегировать Петера Мадяра… Брюссель хочет делегировать в венгерское правительство социалиста и члена Народной партии, политика суверенитета закончилась, у нас будет брюссельское правительство, вот смысл того, что произошло" , – сказал Орбан.

По его словам, это не то, чего хотят и венгры, и поэтому он был вынужден вступить в дебаты и дать отпор.