КМДА: У центрі Києва водій напав на жінку-інспектора з паркування

У центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування. Він не тільки погрожував їй словесно, а й напав, ударивши кілька разів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє КМДА.

"Інцидент стався сьогодні (11 жовтня, - ред), близько 10:00, на вул. Пирогова, 9. Зокрема, інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Toyota Highlander за стоянку біля проїзду" , - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру "АРМ-інспектор" для складання постанови про адміністративне правопорушення.

"Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці. На місце оперативно викликано поліцію. Заяву про напад вже розглядає слідчо-оперативна група" , - додали у КМДА, зазначивши, що деталі інциденту зафіксовані на бодікамеру інспекторки.

Як повідомлялося, вночі на 19 вересня двоє невідомих напали на працівника АЗС в Києві. Чоловіки побили працівника станції через те, що касир відмовилася продати їм алкоголь.

Крім того, 18 вересня на одній із АЗС у Києві невідомий застрелив чоловіка та втік. Пізніше поліція затримала підозрюваного.