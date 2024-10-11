КГГА: В центре Киева водитель напал на женщину-инспектора по парковке

В центре Киева водитель Toyota Highlander напал на женщину-инспектора по парковке. Он не только угрожал ей словесно, но и напал, ударив несколько раз, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает КГГА.

"Инцидент произошел сегодня (11 октября, - ред), около 10:00, на ул. Пирогова, 9. В частности, инспектор по парковке сделала замечание водителю автомобиля Toyota Highlander за стоянку у проезда" , - говорится в сообщении.

В свою очередь, водитель отказался перепарковаться, поэтому инспектор начала осуществлять фотофиксацию на камеру "АРМ-инспектор" для составления постановления об административном правонарушении.

"Водитель мешал работе инспектора, оскорблял ее, угрожал и совершил нападение на нее, нанеся несколько ударов по ногам и руке. На место оперативно вызвана полиция. Заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа" , - добавили в КГГА, отметив, что детали инцидента зафиксированы на бодикамеру женщины-инспектора.

Как сообщалось, в ночь на 19 сентября двое неизвестных напали на работника АЗС в Киеве. Мужчины избили работника станции из-за того, что кассир отказалась продать им алкоголь.

Кроме того, 18 сентября на одной из АЗС в Киеве неизвестный застрелил мужчину и скрылся. Позже полиция задержала подозреваемого.