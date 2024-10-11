У Нацполіції призначили службове розслідування щодо генерала Шайхета

У Національній поліції України повідомили, що призначили службове розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції генерала Сергія Шайхета після розслідування журналістів Bihus.Info, повідомляє Українська правда.

"Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info встановили, що начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі свого батька, вартість якої оцінюється в один мільйон доларів та регулярно відвідує спортивний комплекс під час робочого дня, використовуючи для поїздок службовий автомобіль із "оперативними" номерами.