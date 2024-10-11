В Нацполиции назначили служебное расследование в отношении генерала Шайхета

В Национальной полиции Украины сообщили, что назначили служебное расследование в отношении начальника Департамента миграционной полиции генерала Сергея Шайхета после расследования журналистов Bihus.Info, сообщает Украинская правда.

"Относительно информации, опубликованной в одном из интернет-изданий относительно начальника Департамента миграционной полиции Сергея Шайхета, назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие решения" , – говорится в сообщении.

Напомним, журналисты Bihus.Info установили, что начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции генерал Сергей Шайхет проживает в квартире своего отца, стоимость которой оценивается в один миллион долларов и регулярно посещает спортивный комплекс во время рабочего дня, используя для поездок служебный автомобиль с "оперативными" номерами.