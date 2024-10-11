У МЗС Польщі заявили, що не відступлять у питаннях Волинської трагедії

Варшава "не відступить" у питаннях Волинської трагедії, оскільки гідне поховання польських громадян є не політичною вимогою, а християнським обовʼязком. На цьому в онлайн-сесії запитань і відповідей у соцмережах заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Укрінформ.

Глава польської дипломатії нагадав, що він порушував це питання у розмовах зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та насамперед - із президентом Володимиром Зеленським. Він додав, що Зеленський "не був особливо задоволений з цього приводу", про що йшлося, зокрема, у неофіційних витоках про це у польській пресі.

"Але ми у цій справі не відступимо. Тому що ми вважаємо, що це, по-перше, не політичне питання, воно не повинно бути предметом якихось торгів. Це просто християнський обов'язок, який свідчить про нас" , - зазначив Сікорський.

Він додав, що Польща "не торгувалася" з Німеччиною, щоб вона могла поховати своїх солдатів у Польщі.

"Ми лише вимагаємо від України того, що Україна дозволила зробити німцям з агресорами: 100 тисяч солдатів Вермахту були ексгумовані та поховані в окремих могилах на території України. Тому, ми вважаємо, що наші співвітчизники, які не були там агресорами, мають принаймні такі ж права, як і солдати Вермахту" , – наголосив Сікорський.

Як повідомив УІНП, у цьому році він почав отримувати звернення від польських громадян щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків їхніх рідних. Зокрема, було отримано запит щодо проведення таких робіт на території Рівненської області. За результатами розгляду звернення, яке надійшло у вересні 2024 року, Український інститут національної памʼяті має намір включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану заходів на 2025 рік. У Польщі назвали це кроком у хорошому напрямку, але недостатнім.

Тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Польща наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість Україна наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони, тож вибачення має бути взаємним.

Тему Волинської трагедії активно використовує російська пропаганда, аби посварити український і польський народи.