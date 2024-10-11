В МИД Польши заявили, что не отступят в вопросах Волынской трагедии

Варшава "не отступит" в вопросах Волынской трагедии, поскольку достойное захоронение польских граждан является не политическим требованием, а христианской обязанностью. На этом в онлайн-сессии вопросов и ответов в соцсетях заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Укринформ.

Глава польской дипломатии напомнил, что он поднимал этот вопрос в разговорах со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и прежде всего - с президентом Владимиром Зеленским. Он добавил, что Зеленский "не был особенно доволен по этому поводу", о чем говорилось, в частности, в неофициальных истоках об этом в польской печати.

"Но мы в этом деле не отступим. Потому что мы считаем, что это, во-первых, не политический вопрос, он не должен быть предметом каких-либо торгов. Это просто христианская обязанность, свидетельствующая о нас" , - отметил Сикорский.

Он добавил, что Польша "не торговалась" с Германией, чтобы она могла похоронить своих солдат в Польше.

"Мы только требуем от Украины того, что Украина позволила сделать немцам с агрессорами: 100 тысяч солдат Вермахта были эксгумированы и похоронены в отдельных могилах на территории Украины. Поэтому мы считаем, что наши соотечественники, которые не были там агрессорами, имеют по крайней мере такие же права, как и солдаты Вермахта" , – подчеркнул Сикорский.

Как сообщил УИНП, в этом году он начал получать обращения от польских граждан о возможности проведения поиска и эксгумации останков их родных. В частности, был получен запрос о проведении таких работ на территории Ровенской области. По результатам рассмотрения обращения, поступившего в сентябре 2024 года, Украинский институт национальной памяти намерен включить поисковые работы на территории Ровенской области в план мероприятий на 2025 год. В Польше назвали это шагом в хорошем направлении, но недостаточным.

Тема Волынской трагедии одна из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Польша настаивает на том, что исключительную ответственность за преступления, совершенные в 1943-1945 годах на Волыни, несет украинская сторона. В то же время Украина подчеркивает, что ответственность несут обе стороны, поэтому извинение должно быть взаимным.

Тему Волынской трагедии активно использует российская пропаганда, чтобы поссорить украинский и польский народы.