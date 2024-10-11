В Україні понад 3,6 млн переселенців: де їх найбільше та з якими проблемами стикаються

Міжнародна організація міграції (МОМ) представила результати 17-го раунду дослідження внутрішнього переміщення населення в Україні, у яких розповіли, скільки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зараз нараховується та з якими проблемами вони стикаються, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

Скільки переселенців нараховується в Україні

За даними МОМ станом на серпень 2024 року, кількість ВПО в Україні становить 3,67 млн осіб, а 4,39 млн людей вже повернулися до своїх домівок.

Попри те, що у період із квітня по вересень нинішнього року кількість ВПО зросла на 120 тисяч, загалом ситуація залишилася стабільною в річному вимірі. МОМ зазначає, що 11,4% населення України становлять внутрішньо переміщені особи.

Серед переселенців 10% – це неповні сім’ї, у яких є лише одна людина старша 18 років, а інші – не старші 17 років.

Згідно з результатами дослідження, більшість ВПО (69%) не планують кудись переїжджати протягом наступних трьох місяців. Водночас 14% розглядають можливість повернення додому, але понад половина з них планують це зробити лише після завершення війни.

Куди найчастіше переїжджають ВПО

Найбільше переселенців приймають Харківська (13%), Дніпропетровська (12%), Київська (8%), Запорізька області (6%) та Київ (10%). Більшість ВПО приїхали з Донеччини, Харківщини, Запоріжжя, Херсонщини та Луганщини. При цьому дві третини переселенців походять зі східної частини України, а 17% – з південних регіонів.

28% переселенців переїхали у межах своєї області.

Дослідження показало, що 9% переселенців провели щонайменше 14 днів за кордоном через повномасштабне вторгнення, а понад 82% мешкають поза своїм звичним домом вже більше року. Приблизно 82% ВПО прожили поза звичним місцем проживання понад рік – у середньому 750 днів.

Основні потреби, озвучені ВПО, залишаються незмінними: павербанки та генератори (59%), медикаменти (40%), житло та робота (по 34%), продовольство (33%).

Раніше повідомлялось, що ВПО мають право на щомісячну грошову допомогу. Для дорослих виплати становлять 2 тисячі гривень, а для дітей та осіб з інвалідністю – 3 тисячі гривень. Головна умова для отримання допомоги – сукупний дохід родини, який не повинен перевищувати 9 444 гривень на одного члена сім'ї. Виплати здійснюються двічі на місяць: 15 та 28 числа.

Також ми розповідали, що переселенці можуть отримати субсидії на оплату комунальних послуг під час опалювального сезону. При цьому наявність договору оренди житла не є обов'язковою умовою для отримання субсидії.

Субсидія надається сім'ям, у яких сума платіжок за комунальні послуги перевищує визначений обов'язковий платіж. Розмір субсидії розраховується індивідуально, залежно від доходів сім'ї. Важливо, що фінансова допомога для ВПО не враховується у сукупному доході при розрахунку субсидії.