В Украине более 3,6 млн переселенцев: где их больше всего и с какими проблемами сталкиваются

Международная организация миграции (МОМ) представила результаты 17 раунда исследования внутреннего перемещения населения в Украине, в которых рассказали, сколько внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сейчас насчитывается и с какими проблемами они сталкиваются, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетьманцева.

Сколько переселенцев насчитывается в Украине

По данным МОМ по состоянию на август 2024 года, количество ВПЛ в Украине составляет 3,67 млн человек, а 4,39 млн человек уже вернулись в свои дома.

Несмотря на то, что в период с апреля по сентябрь нынешнего года количество ВПЛ выросло на 120 тысяч, в целом ситуация осталась стабильной в годовом измерении. МОМ отмечает, что 11,4% населения Украины составляют внутриперемещенные лица.

Среди переселенцев 10% – это неполные семьи, в которых есть только один человек старше 18 лет, а другие – не старше 17 лет.

Согласно результатам исследования, большинство ВПЛ (69%) не планируют куда-то переезжать в течение следующих трех месяцев. В то же время, 14% рассматривают возможность возвращения домой, но более половины из них планируют это сделать только после завершения войны.

Куда чаще всего переезжают ВПЛ

Больше всего переселенцев принимают Харьковская (13%), Днепропетровская (12%), Киевская (8%), Запорожская области (6%) и Киев (10%). Большинство ВПЛ приехали из Донбасса, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Луганской областей. При этом две трети переселенцев происходят из восточной части Украины, а 17% из южных регионов.

28% переселенцев переехали в пределах своей области.

Исследование показало, что 9% переселенцев провели по меньшей мере 14 дней за границей из-за полномасштабного вторжения, а более 82% проживают вне своего привычного дома уже больше года. Приблизительно 82% ВПЛ прожили вне привычного места жительства более года – в среднем 750 дней.

Основные потребности, озвученные ВПЛ, остаются неизменными: павербанки и генераторы (59%), медикаменты (40%), жилье и работа (по 34%), продовольствие (33%).

Ранее сообщалось, что ВПЛ имеют право на ежемесячную денежную помощь. Для взрослых выплаты составляют 2 тысячи гривен, а для детей и лиц с инвалидностью – 3 тысячи гривен. Главное условие для получения помощи – совокупный доход семьи, который не должен превышать 9444 гривен на одного члена семьи. Выплаты производятся дважды в месяц: 15 и 28 числа.

Также мы говорили, что переселенцы могут получить субсидии на оплату коммунальных услуг во время отопительного сезона. При этом наличие договора аренды жилья не является обязательным условием получения субсидии.

Субсидия предоставляется семьям, в которых сумма платежей за коммунальные услуги превышает определенный обязательный платеж. Размер субсидии рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов семьи. Важно, что финансовая помощь для ВПЛ не учитывается в совокупном доходе при расчете субсидии.