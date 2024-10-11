У Міносвіти занепокоєні виїздом старшокласників за кордон

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді висловив занепокоєння через те, що значна кількість учнів 10-11 класів залишають Україну і виїжджають за кордон, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Лісовий зазначив, що така тенденція викликає серйозні тривоги, а також зауважив, що за кордон виїзджає велика кількість хлопців-старшокласників.

"Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами" , - сказав він.

Наразі Міністерство шукає шляхи, як спонукати молодь залишатися в країні, одним із яких є пропозиція якісної професійної та вищої освіти.

Міністр також підкреслив, що західна освіта часто міфологізується, і ті університети, до яких вступає українська молодь, на його думку, не завжди перевершують вітчизняні регіональні заклади по якості освіти.