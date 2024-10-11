В Минобразования обеспокоены выездом старшеклассников за границу

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде выразил обеспокоенность тем, что значительное количество учеников 10-11 классов покидают Украину и уезжают за границу, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Лисовой отметил, что такая тенденция вызывает серьезные тревоги, а также отметил, что за границу выезжает большое количество мальчиков-старшеклассников.

"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно мальчиков, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами" , - сказал он.

Министерство ищет пути, как побудить молодежь оставаться в стране, одним из которых является предложение качественного профессионального и высшего образования.

Министр также подчеркнул, что западное образование часто мифологизируется, и те университеты, в которые поступает украинская молодежь, по его мнению, не всегда превосходят отечественные региональные учреждения по качеству образования.