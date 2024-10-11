Удари ЗСУ по російських складах РФ поглиблять нестачу снарядів – розвідка Естонії

Удари Збройних сил України по складах з артилерійськими боєприпасами РФ ще більше поглиблять брак російських боєприпасів. Про це сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє Європейська правда.

Україна продовжує атаки ударними безпілотниками вглиб російської території по складах із боєприпасами, сказав Ківісельг.

ЗСУ завдали удару по центральному ракетно-артилерійському складу в населеному пункті Карачев у Брянській області. За даними з відкритих джерел, там зберігалися боєприпаси з Північної Кореї. Це вже четвертий склад з артилерійськими боєприпасами, який було знищено під час атак безпілотниками.

Атаки на військові склади РФ, вочевидь, триватимуть, що ще більше посилить брак російських боєприпасів, зазначив Ківісельг.

Він також сказав, що внаслідок високоточного удару ЗСУ 3 жовтня загинуло шість північнокорейських офіцерів, які перебували на російських позиціях у зоні бойових дій.

"У зв'язку з цим у російських соцмережах спалахнули чутки про можливе прибуття північнокорейських підрозділів в Україну. Водночас українські посадовці прокоментували, що північнокорейські військовослужбовці супроводжують постачання боєприпасів. Їхня мета полягає в тому, щоб фіксувати дефекти і стежити за використанням боєприпасів" , – зазначив полковник.

"Виходячи з цього, можна сказати, що РФ дедалі більше залежить від допомоги Північної Кореї для продовження бойових дій" , – додав він.

Наприкінці вересня британська розвідка заявляла, що удари України по об'єктах у російських Тихорецьку і Торопці майже напевно призведуть до мінімум короткострокових перебоїв у постачанні російської армії.