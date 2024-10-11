Удары ВСУ по российским складам РФ усугубят нехватку снарядов – разведка Эстонии

Удары Вооруженных сил Украины по складам с артиллерийскими боеприпасами РФ еще больше углубят нехватку российских боеприпасов. Об этом сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает Европейская правда.

Украина продолжает атаки ударными беспилотниками вглубь российской территории по складам с боеприпасами, сказал Кивисельг.

ВСУ нанесли удар по центральному ракетно-артиллерийскому складу в населенном пункте Карачев в Брянской области. По данным из открытых источников, там хранились боеприпасы из Северной Кореи. Это уже четвертый склад с артиллерийскими боеприпасами, который был уничтожен во время атак беспилотниками.

Атаки на военные склады РФ, очевидно, будут продолжаться, что еще больше усугубит нехватку российских боеприпасов, отметил Кивисельг.

Кивисельг также сказал, что в результате высокоточного удара ВСУ 3 октября погибли шесть северокорейских офицеров, которые находились на российских позициях в зоне боевых действий.

"В связи с этим в российских соцсетях вспыхнули слухи о возможном прибытии северокорейских подразделений в Украину. В то же время украинские чиновники прокомментировали, что северокорейские военнослужащие сопровождают поставки боеприпасов. Их цель заключается в том, чтобы фиксировать дефекты и следить за использованием боеприпасов" , – отметил полковник.

"Исходя из этого, можно сказать, что РФ все больше зависит от помощи Северной Кореи для продолжения боевых действий" , – добавил он.

В конце сентября британская разведка заявляла, что удары Украины по объектам в российских Тихорецке и Торопце почти наверняка приведут к минимум краткосрочным перебоям в снабжении российской армии.