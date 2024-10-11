Путін після зустрічі з президентом Ірану заявив про "близькість позицій країн"

Позиції Росії та Ірану щодо оцінки подій на міжнародній арені є близькими, розповів російський лідер Володимир Путін президентові Ірану Масуду Пезешкіану на зустрічі, яка 11 жовтня відбувається в столиці Туркменистану Ашгабаті, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми активно працюємо разом на міжнародній арені і наші оцінки подій у світі часто дуже близькі" , – зазначив Путін на зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан закликав Ізраїль припинити бойові дії на Близькому Сході та стверджував, що ізраїльська сторона порушує "всі можливі міжнародні угоди".

Це перша зустріч президентів РФ та Ірану. Як повідомляв раніше помічник глави російської держави Юрій Ушаков, сторони обговорять двосторонні питання, а також різке загострення ситуації на Близькому Сході.

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