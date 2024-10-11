Путин после встречи с президентом Ирана заявил о "близости позиций стран"

Позиции России и Ирана по оценке событий на международной арене близки, рассказал российский лидер Владимир Путин президенту Ирана Масуду Пезешкиану на встрече, которая 11 октября проходит в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщает Радио Свобода.

"Мы активно работаем вместе на международной арене и наши оценки событий в мире часто очень близки" , – отметил Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Израиль прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и утверждал, что израильская сторона нарушает "все возможные международные соглашения".

Это первая встреча президентов РФ и Ирана. Как сообщал ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, стороны обсудят двусторонние вопросы, а также резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

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