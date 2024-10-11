Британська розвідка: Росія посилює наступ у східних районах України

У секторі Авдіївка-Покровськ на сході України за останній тиждень посилилися російські операції. Імовірно, окупанти готуються до наступу на Покровськ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, російські війська частково оточили місто Селидове і, найімовірніше, спробують його захопити найближчими тижнями.

Одночасно російські сили просуваються до центру міста Торецьк, проте їхнє просування йде повільно, і поточні позиції в місті залишаються вразливими для українських контратак.

У Вугледарі, який був захоплений російськими військами на початку жовтня 2024 року, наступ за межами міста просувається слабо. Місто розташоване на перетині двох ключових фронтів - Запорізького і Донецького, що надає йому стратегічного значення.

Крім того, у східній частині Запоріжжя є ознаки активізації російських наступальних операцій. За повідомленнями, російські війська захопили село Кам'янське на трасі Запоріжжя-Мелітополь. Однак цей район залишався відносно стабільним понад рік, і залишається незрозумілим, чи зможуть російські сили розвивати наступ у цьому напрямку.

Ситуація на фронті

В останні місяці російські війська продовжують наступ на кількох ділянках фронту, зосереджуючи зусилля на Донеччині, особливо у напрямках на Покровськ, Курахове та Торецьк.

Нещодавно українські військові змушені були залишити Вугледар, щоб уникнути оточення.

За добу 10 жовтня на лінії фронту сталося 169 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої велися на лиманському напрямку.