Британская разведка: Россия усиливает наступление в восточных районах Украины

В секторе Авдеевка-Покровск на востоке Украины за последнюю неделю усилились российские операции. Вероятно, оккупанты готовятся к наступлению на Покровск, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, российские войска частично окружили город Селидово и, скорее всего, попытаются его захватить в ближайшие недели.

Одновременно российские силы продвигаются к центру города Торецк, однако их продвижение идет медленно, и текущие позиции в городе остаются уязвимыми для украинских контратак.

В Угледаре, который был захвачен российскими войсками в начале октября 2024 года, наступление за пределами города продвигается слабо. Город находится на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого, что придает ему стратегическое значение.

Кроме того, в восточной части Запорожья есть признаки активизации российских наступательных операций. По сообщениям, российские войска захватили село Камянское на трассе Запорожье-Мелитополь. Однако этот район оставался относительно стабильным более года, и остается неясным, смогут ли российские силы развивать наступление в этом направлении.

Ситуация на фронте

В последние месяцы российские войска продолжают наступление на нескольких участках фронта, сосредотачивая усилия в Донецкой области, особенно в направлениях на Покровск, Курахово и Торецк.

Недавно украинские военные были вынуждены оставить Угледар, чтобы избежать окружения.

За сутки 10 октября на линии фронта произошло 169 боевых столкновений, наиболее интенсивные бои велись на Лиманском направлении.