Кабмін погодив продаж найбільшого заводу з видобутку титанових руд
Днями відбувся аукціон з приватизації державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії — найбільшого в країні заводу з видобування титанових руд. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів, повідомляє Ділова столиця.
"Цього тижня також відбувся аукціон з приватизації державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Це найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд", — розповів Шмигаль.
За його словами, переможець аукціону запропонував ціну в 4 мільярди доларів. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 мільйонів гривень у технічну модернізацію підприємства.
"Сьогодні Уряд ухвалює рішення про продаж державного пакета акцій ОГХК за цю суму. Приватизація державних підприємств — це важливий елемент розвитку нашої економіки та збільшення інвестицій. Це також прозорість та зменшення корупційних ризиків, що є системною політикою", — розповів Шмигаль.