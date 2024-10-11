Кабмін погодив продаж найбільшого заводу з видобутку титанових руд

Днями відбувся аукціон з приватизації державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії — найбільшого в країні заводу з видобування титанових руд﻿. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів, повідомляє Ділова столиця.

"Цього тижня також відбувся аукціон з приватизації державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Це найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд" , — розповів Шмигаль.

За його словами, переможець аукціону запропонував ціну в 4 мільярди доларів. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 мільйонів гривень у технічну модернізацію підприємства.