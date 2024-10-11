Кабмин согласовал продажу крупнейшего завода по добыче титановых руд
На днях прошел аукцион по приватизации государственной Объединенной горно-химической компании — крупнейшего в стране завода по добыче титановых руд. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании Кабинета министров, сообщает Деловая столица.
"На этой неделе также состоялся аукцион по приватизации государственной Объединенной горно-химической компании. Это крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд", — рассказал Шмигаль.
По его словам, победитель аукциона предложил цену в 4 миллиарда долларов. Также он будет обязан инвестировать не менее 400 миллионов гривен в техническую модернизацию предприятия.
"Сегодня правительство принимает решение о продаже государственного пакета акций ОГХК за эту сумму. Приватизация государственных предприятий — это важный элемент развития нашей экономики и увеличения инвестиций. Это также прозрачность и уменьшение коррупционных рисков, что является системной политикой", — рассказал Шмигаль.