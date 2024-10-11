Кабмин согласовал продажу крупнейшего завода по добыче титановых руд

На днях прошел аукцион по приватизации государственной Объединенной горно-химической компании — крупнейшего в стране завода по добыче титановых руд.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании Кабинета министров, сообщает Деловая столица.

"На этой неделе также состоялся аукцион по приватизации государственной Объединенной горно-химической компании. Это крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд" , — рассказал Шмигаль.

По его словам, победитель аукциона предложил цену в 4 миллиарда долларов. Также он будет обязан инвестировать не менее 400 миллионов гривен в техническую модернизацию предприятия.