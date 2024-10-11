Кабмін відправив у відставку голову Держагентства водних ресурсів

Кабінет міністрів звільнив Михайла Янчука з посади голови Державного агентства водних ресурсів України.﻿ Про це заявив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє Економічна правда.

Уряд також звільнив Максима Рівтіна з посади заступника голови Держагентства водних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Виконання обов’язків голови Держагентства Кабмін тимчасово поклав на Ігоря Гопчака. Він з 10 червня 2022 року працює на посаді заступника голови агентства водних ресурсів.

Янчук пропрацював на своїй посаді менше року.