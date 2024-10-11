Кабмин отправил в отставку главу Госагентства водных ресурсов

Кабинет министров уволил Михаила Янчука с должности главы Государственного агентства водных ресурсов Украины.﻿ Об этом заявил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, сообщает Экономическая правда.

Правительство также уволило Максима Ривтина с должности заместителя председателя Госагентства водных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Исполнение обязанностей главы Госагентства Кабмин временно возложил на Игоря Гопчака. Он с 10 июня 2022 года работает в должности заместителя главы агентства водных ресурсов.

Янчук проработал на своей должности меньше года.