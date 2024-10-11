У ЄС відреагували на загибель в російському полоні української журналістки Рощиної

У Європейському Союзі висловили обурення смертю української журналістки Вікторії Рощиної в ув'язненні РФ. Про це йдеться у заяві пресслужби Європейської служби зовнішніх дій, повідомляє Ділова столиця.

"ЄС нажаханий звістками про смерть української журналістки-фрілансерки Вікторії Рощиної, яку свавільно й незаконно утримувала Росія. Наші думки з її родиною, друзями й колегами" , – сказано у заяві.

У ній нагадали, чим займалася та чим була відома Вікторія Рощина, та відомі на цей час обставини її загибелі – під час перевезення з в’язниці у Таганрозі до Москви.

"Її доля – це трагічне нагадування про тисячі людей, затриманих на окупованих територіях України та у Росії, як і репресій, які застосовує російська влада, у тому числі у Росії" , – зазначили у заяві.

У ній наголосили, що Росія несла повну відповідальність за долю журналістки після того, як її затримали на окупованих територіях.

"Вона стала тринадцятим журналістом з тих, які загинули з початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. ЄС вимагає ретельного і незалежного розслідування, яке якнайшвидше прояснить усі обставини смерті Вікторії Рощиної" , – наголосили у зовнішньодипломатичній службі.

"ЄС глибоко стурбований триваючою практикою переслідування, залякування і застосування сили Росією проти журналістів та інших медійників, які працюють у зоні бойових дій… За порушення прав людини і зловживання проти журналістів не має бути безкарності. ЄС підкреслює рішучу налаштованість притягнути до відповідальності усіх виконавців та спільників у воєнних злочинах, скоєних у зв’язку із загарбницькою війною Росії проти України" , – підсумовують у заяві.

Нагадаємо, 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року.

Пізніше Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території.

Вікторія Рощина перебувала у списку 30 українських журналістів, захоплених Росією, який оприлюднив Інститут масової інформації.

10 жовтня стало відомо про смерть Вікторії Рощиної під час етапування до Москви.

Офіс генерального прокурора України почав розслідування загибелі Рощиної у російському полоні.