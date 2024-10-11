В ЕС отреагировали на гибель в российском плену украинской журналистки Рощиной

В Европейском Союзе выразили возмущение смертью украинской журналистки Виктории Рощиной в заключении РФ﻿. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних действий, сообщает Деловая столица.

"ЕС в ужасе от известий о смерти украинской журналистки-фрилансера Виктории Рощиной, которую своевольно и незаконно удерживала Россия. Наши мысли с ее семьей, друзьями и коллегами" , — говорится в заявлении.

В нем напомнили, чем занималась и чем была известна Виктория Рощина, и известные в настоящее время обстоятельства ее гибели — при перевозке из тюрьмы в Таганроге в Москву.

"Ее судьба – это трагическое напоминание о тысячах людей, задержанных на оккупированных территориях Украины и в России, как и репрессий, которые применяет российская власть, в том числе в России" , – отметили в заявлении.

В нем отметили, что Россия несла полную ответственность за судьбу журналистки после того, как ее задержали на оккупированных территориях.

"Она стала тринадцатым журналистом из тех, которые погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину. ЕС требует тщательного и независимого расследования, которое как можно быстрее прояснит все обстоятельства смерти Виктории Рощиной" , – отметили во внешнедипломатической службе.

"ЕС глубоко обеспокоен продолжающейся практикой преследования, запугивания и применения силы Россией против журналистов и других медийщиков, работающих в зоне боевых действий… За нарушение прав человека и злоупотребления против журналистов не должно быть безнаказанности. ЕС подчеркивает решительную настроенность привлечь к ответственности всех исполнителей и сообщников в военных преступлениях, совершенных в связи с захватнической войной России против Украины" , – заключают в заявлении.

Напомним, 27 июля 2023 года Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня. Последний раз родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не сказала, где именно находится. Сначала заявление о ее исчезновении подали украинским правоохранительным органам 12 августа 2023 года.

Позже Россия признала, что задержала Викторию Рощину, пропавшую 3 августа 2023 года на временно оккупированной территории.

Виктория Рощина находилась в списке 30 украинских журналистов, захваченных Россией, который обнародовал Институт массовой информации.

10 октября стало известно о смерти Виктории Рощиной во время этапирования в Москву.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование гибели Рощиной в плену.