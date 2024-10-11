Україна транспортувала морським коридором понад 50 млн тон агропродукції
Уже понад 50 млн тонн агропродукції транспортували через український морський коридор. Про це заявило Міністерство відновлення, повідомляє Лівий берег.
Від старту роботи коридору порти Великої Одеси обробили 75 млн тонн вантажів, з них 50,1 млн тонн — продукція українських аграріїв.
Товари експортували у 50 країн світу у всіх напрямках.
За інформацією міністерства, починаючи із 15 березня 2024 року український коридор, що проходить через порти “Великої Одеси”, працює у цілодобовому режимі. Це дозволило збільшити показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.
Новий морський коридор запрацював у серпні 2023 року: Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ.
Росія систематично атакує портову інфраструктуру. Останній обстріл балістикою відбувся днями, коли на Одещині ворог знищив гуманітарний вантаж, який замовила ООН для Палестини.