Україна транспортувала морським коридором понад 50 млн тон агропродукції

Уже понад 50 млн тонн агропродукції транспортували через український морський коридор.﻿﻿ Про це заявило Міністерство відновлення, повідомляє Лівий берег.

Від старту роботи коридору порти Великої Одеси обробили 75 млн тонн вантажів, з них 50,1 млн тонн — продукція українських аграріїв.

Товари експортували у 50 країн світу у всіх напрямках.

За інформацією міністерства, починаючи із 15 березня 2024 року український коридор, що проходить через порти “Великої Одеси”, працює у цілодобовому режимі. Це дозволило збільшити показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.

Новий морський коридор запрацював у серпні 2023 року: Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ.

Росія систематично атакує портову інфраструктуру. Останній обстріл балістикою відбувся днями, коли на Одещині ворог знищив гуманітарний вантаж, який замовила ООН для Палестини.