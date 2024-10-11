Украина транспортировала морским коридором более 50 млн тонн агропродукции

Уже более 50 млн тонн агропродукции транспортировали через украинский морской коридор. Об этом заявило Министерство восстановления, сообщает Левый берег.

От старта работы коридора порты Большой Одессы обработали 75 млн. тонн грузов, из них 50,1 млн. тонн — продукция украинских аграриев.

Товары экспортировали в 50 стран мира по всем направлениям.

По информации министерства, начиная с 15 марта 2024 года украинский коридор, проходящий через порты Большой Одессы, работает в круглосуточном режиме. Это позволило увеличить показатели экспорта аграрной и другой продукции на 20%.

Новый морской коридор заработал в августе 2023 года: Украина открыла временные коридоры для торговых судов, направляющихся в порты или выходящие из них. Это произошло согласно приказу Военно-морских сил ВСУ.

Россия систематически атакует портовую инфраструктуру. Последний обстрел баллистикой произошел на днях, когда в Одесской области враг уничтожил гуманитарный груз, который заказала ООН для Палестины.