У США відреагували на загибель журналістки Рощиної

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала смерть у полоні РФ української журналістки Вікторії Рощиної нагадуванням про те, як Росія поводиться з нелояльними до режиму медійниками﻿. Про це Брінк написала у своєму X (Twitter), повідомляє Ділова столиця.

Пані посол написала, що "глибоко стривожена" звісткою про загибель Вікторії Рощиної за ґратами у Росії.

"Її трагічна смерть привертає увагу до того, що у Росії тривають викрадення та ув’язнення медійників, кричущий наступ на незалежні ЗМІ та правду. Росія буде відповідати за це" , – написала посол.

Нагадаємо, у ЄС висловили обурення смертю української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні та вимагають забезпечити належне розслідування обставин її загибелі.