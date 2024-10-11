В США отреагировали на гибель журналистки Рощиной

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала смерть в плену РФ украинской журналистки Виктории Рощиной напоминанием о том, как Россия обращается с нелояльными к режиму медийщиками﻿. Об этом Бринк написала в своем X (Twitter), сообщает Деловая столица.

Госпожа посол написала, что "глубоко встревожена" известием о гибели Виктории Рощиной в заключении в России.

"Ее трагическая смерть привлекает внимание к тому, что в России продолжаются похищения и заключения медийщиков, вопиющее наступление на независимые СМИ и правду. Россия будет привлечена к ответственности за это" , – написала посол.

Напомним, в ЕС выразили возмущение смертью украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену и требуют обеспечить должное расследование обстоятельств ее гибели.