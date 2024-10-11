В естонській розвідці пояснили, чому РФ стала залежною від військових КНДР

Російська армія все більше стає залежною від допомоги Північної Кореї. Північнокорейські військові супроводжують постачання зброї на позиції окупантів.﻿ Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг. З посиланням на ERR, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Він нагадав, що через удари ЗСУ по російських БК Росія може відчути нестачу озброєння. Саме тому росіяни почнуть більше залежати від Північної Кореї. Адже північнокорейські військові вже були помічені на окупованій частині України.